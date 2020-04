SARONNO – E’ stato accesso la domenica e illuminerà tutto il periodo pasquale la Prepositurale e tutte le dirette su Radiorizzonti delle messe il maxi cero donato dall’Amministrazione comunale durante l’ultima festa del Voto alla Comunità Pastorale Crocifisso risorto. Sono in pochi i saronnesi che nell’immagini della messa solenne di Pasqua l’hanno riconosciuto visto che nelle ultime settimane è stato disegnato dall’artista saronnese Ivano Ceriani.

Ma partiamo dall’inizio. Domenica 29 marzo si è tenuta una breve cerimonia “a porte chiuse” in Santuario. Si rinnovata l’offerta della cera da parte del sindaco Alessandro Fagioli seguita dalla preghiera alla Madonna in tempo di contagio, appositamente composta in questi giorni di emergenza. L’Amministrazione ha donato un maxi cero che è stato consegnato al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. “E’ fatto di cera purissima – ha spiegato il prevosto monsignor Cattaneo al termine dell’omelia di Pasqua informando i fedeli – e visto il particolare momento che sta vivendo la nostra comunità abbiamo deciso non solo di portarlo qui in Prepositurale ma anche di usarlo come cero pasquale per illuminare questo momento particolare che sta vivendo la nostra comunità”. E così domenica di Pasqua ma anche il giorno di Pasquetta il cero ha illuminato l’altare. La superficie bianca è stata colorata con un’immagine di Cristo dall’artista saronnese Ivano Ceriani con una croce rossa in campo azzurro.

