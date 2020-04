Coronavirus, Emanuele Monti: “Vogliamo salvare vite senza perdere tempo”

VARESE – “Ci sarà tempo per le inchieste, adesso dallo Stato ci aspettiamo mascherine, protezioni, personale e sostegno: noi vogliamo salvare vite, senza perdere tempo”. Così Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega, presidente della III Commissione Sanità e politiche sociali di Regione Lombardia riguardo alle modalità con le quali si sta affrontando l’emergenza coronavirus in Italia ed in Lombardia e sui rapporti con il Governo centrale a Roma in queste delicate fasi dell’emergenza coronavirus.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: Emanuele Monti, esponente varesino della Lega, cosigliere regionale e presidente della commissione regionale Sanità e politiche sociali)

15042020