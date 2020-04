CERIANO LAGHETTO / SARONNO – “E’ iniziata la distribuzione a domicilio di gel disinfettante! Grazie alla generosa donazione di due aziende del territorio: la storica Illva Amaretto di Saronno e la Cosmetics srl di Ceriano, possiamo disporre di diverse centinaia di flaconi”. Ad annunciarlo è il vicesindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo,

“Una parte è destinata alle famiglie seguite dai nostri Servizi sociali, l’altra sarà destinata a chiunque ne avesse bisogno. Per richiedere la consegna a domicilio a cura dei volontari del Gst, scrivetemi pure qui in privato il vostro indirizzo oppure a vicesindaco@ceriano-laghetto.org”.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

