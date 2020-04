SARONNO – UBOLDO – “Oggi la Adr Spa di Uboldo, grazie all’impegno di Ettore Raddrizzani, ha consegnato al Mooss di Saronno 100 saturimetri ed altri dispositivi di protezione personale”.

Inizia così la nota condivisa da Moss il gruppo dei Medici Odontoiatri Operatori Sanitari e Socio Sanitari contro covid 19.

Questi saturimetri, fondamentali per monitorare i pazienti a casa, sono stati acquistati grazie al lavoro della filiale cinese di Adr e prontamente spediti sul territorio saronnese. Verranno messi a disposizione dei pazienti e dei medici di famiglia che ne hanno bisogno. Ammirevole l’impegno con cui Ettore, non solo ha dato sostegno economico, ma ha anche provveduto a recuperare delle attrezzature, ed in grande quantità, di cui si aveva grande bisogno sul territorio.

Potete far richiedere al vostro medico di famiglia il saturimetro, se ne avete bisogno, facendogli scrivere all’indirizzo mail: g.mas84@gmail.com, mettendo in oggetto “Mmg richiede saturimetro”.

