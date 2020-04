Coronavirus, il sindaco Pizzi informa: 23 contagiati a Lazzate

LAZZATE – Il sindaco di Lazzate, Loredana Pizzi, fa il punto della situazione in paese, in relazione all’emergenza coronavirus.

Il report di Ats comunica che sono 23 le persone con positività accertata al Covid. Questo è il dato storico e comprende quindi anche casi di guarigione clinica. A questo numero di casi purtroppo dobbiamo sommare le 4 persone decedute e alle quali vanno le nostre preghiere e il nostro ricordo e alle loro famiglie la nostra vicinanza. In sorveglianza attiva risultano 16 persone. Ho avuto modo di parlare con diverse persone che a causa di questo contagio sono tuttora sotto sorveglianza ed è molto confortante il fatto che la maggior parte di loro sta bene e la cosa fa ben sperare perchè da questo virus si può guarire.

Ora più che mai non dobbiamo mollare. Tutti noi abbiamo fatto sacrifici nello stare in casa e non possiamo permetterci di vanificare quanto abbiamo fatto sinora. Usiamo la mascherina e osserviamo le disposizioni e vale sempre la raccomandazione di uscire di casa solo in casi di estrema necessità.

Il sindaco

Loredana Pizzi

15042020