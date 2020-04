LAZZATE – MILANO Il consigliere regionale Andrea Monti è l’ospite dell’intervista de IlGroane (supplemento de ilSaronno che raccoglie tutte le notizie dei comune delle Groane) dedicato a come il comprensorio sta vivendo l’emergenza Coronavirus. Accanto alle notizie pratiche e agli aggiornamenti che la nostra testata garantisce ogni giorno, praticamente in tempo reale, abbiamo pensato a breve approfondimenti in diretta per parlare coi protagonisti con cui giorno dopo giorno affronta l’emergenza con impegno e dedizione.

Con il consigliere Andrea Monti parleremo delle giornate di un consigliere comunale e di come si sta lavorando per affrontare l’emergenze. Troverete la diretta, alle 15, qui sotto e sulla pagina Facebook de ilGroane

