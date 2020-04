SARONNO – A tenere banco fra le notizie di martedì è soprattutto il rilevante incremento dei contagi da coronavirus che si è registrato a Saronno, un +7 che fa salire il totale delle persone contagiate dall’inizio dell’epidemia sino a 109, dato comprensivo anche di 15 decessi.

Coronavirus, contagi: a Saronno nuovo strappo verso l’alto

Dei 102 contagiati in più nel Varesotto, +3 a Caronno Pertusella.

E a preoccupare è il primo caso ufficiale che si è riscontrato alla casa di riposo caronnese, Corte Cova.

Coronavirus, Caronno primo caso positivo alla casa di riposo Corte Cova. Richiesti i tamponi all’Ats per il personale

Primo lutto a Cogliate, ne ha dato notizia il sindaco Andrea Basilico.

Coronavirus, Cogliate piange per il suo primo lutto

Il sindaco Basilico è stato anche ospite de ilGroane, la testata gemella de ilSaronno, per una videointervista (prima che giungesse la notizia del lutto).

Intervista ad Andrea Basilico sindaco di Cogliate

Coronavirus, IlGroane intervista chi affronta l’emergenza: oggi il sindaco di Cogliate Andrea Basilico

Lutto anche a Cislago, per il decesso di una cislaghese che era ospite di una casa di riposo fuori paese.

Coronavirus, Cislago cordoglio per l’84enne cislaghese deceduta in un Rsa in provincia di Varese

Otto decessi anche a Solaro, come riferito dal sindaco, Nilde Moretti.

Coronavirus, a Solaro otto decessi e 52 contagiati

Intanto proseguono i controlli nei confronti di chi non resta a casa: 250 quelli effettuati dai carabinieri.

Coronavirus, 250 controlli dei carabinieri e 44 multe fra Saronno e Tradate

App in arrivo per Esselunga: consentirà di saltare la fila.

Spesa & coronavirus: in arrivo la app per saltare la coda all’Esselunga

Onda rosa ha chiesto al sindaco saronnese Alessandro Fagioli di fare dietrofront sugli assorbenti, “il ciclo non è un lusso!”

Coronavirus, Onde Rosa chiede a Fagioli di fare dietrofront sugli assorbenti: “Il ciclo non è un lusso”

Ospite dell’intervista serale de ilSaronno lo chef Davide Marzullo di Uboldo, vincitore alla Antonino chef academy di Antonino Cannavacciuolo.

Intervista a Davide Marzullo chef uboldese di Antonino chef academy

