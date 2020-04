Coronavirus, mascherine ai commercianti di Cislago

CISLAGO – “Vicini ai nostri commercianti”: esordisce così l’assessore comunale al Commercio, Marzia Campanella, dopo un primo giro, ieri di distribuzione di mascherine ai negozianti locali. La consegna proseguirà nella giornata di oggi.

“Ho terminato il primo giro di consegne delle mascherine omaggiate, ai nostri commercianti che sono aperti in questi giorni, dall’associazione Did Antiche Brughiere di cui il Comune di Cislago ne è socio fondatore insieme ai Comuni di Gerenzano, Caronno Pertusella, Uboldo e Origgio – riepiloga Campanella – Quei pochi minuti di confronto mi sono serviti per comprendere e condividere il forte disagio in cui si stanno trovando, non è affatto facile affrontare tutte le “solite spese” nonostante gli incassi non siano i soliti… Sono consapevole che servirebbe molto di più per far fronte alle esigenze di questo drammatico periodo, ma oggi è stato rincuorante aver strappato un sorriso con questo piccolissimo gesto di solidarietà che hanno apprezzato. Grazie di cuore a tutti Voi per la comprensione, la pazienza e la forza che avete per andare avanti nonostante tutto”.

(foto: alcuni momenti della consegna delle mascherine)

