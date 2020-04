[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Le lezioni e i corsi già pagati e sospesi per effetto dell’emergenza Coronavirus potranno essere recuperate dagli utenti. “La Saronno Servizi ssd ha da sempre a cuore i propri clienti – spiega Katia Mantovani – e confermando quest’attenzione abbiamo deciso di venire incontro alle esigenze dei nostri utenti garantendo a tutti la possibilità di recuperare corsi e lezioni”. La formula scelta sarà quella del recupero delle lezioni perse e dell’allungamento degli abbonamenti in coda.

“Stiamo vivendo una situazione unica dal punto di vista dalle gravità e del prolungarsi della chiusura. Siamo certi della comprensione dei nostri utenti anche perchè Saronno Servizi ssd sta facendo enormi sforzi per mantenere e mandare avanti tutte le numerose manutenzioni di cui le strutture hanno bisogno quotidianamente”. Fin dalla chiusura degli impianti la società si è attivata mettendo in campo tutte le precauzioni, dall’ipeclorazione della vasca alla sanificazione degli spazi, che sono necessari per garantire una tempestiva riapertura. “Ovviamente appena si conoscerà data e modalità della ripartenza siamo pronti anche ad attuare tutti gli adeguamenti igienico sanitari che saranno necessari”.