CISLAGO – +2 a Cislago, riprende a salire, anche se di poco, il contagio in paese, con la situazione che viene strettamente monitorata da parte delle autorità sanitarie, ad iniziare dal sindaco Gianluigi Cartabia. In tutto dall’inizio dell’epidemia del coronavirus, sono stati contagiati 22 cislaghesi.

In zona, tiene banco la situazione alla Sant’Agnese di Saronno dove i tamponi hanno evidenziato 6 casi fra ospiti con sintomatologia influenzale. Nel Saronnese oggi la situazione è poco “mossa”, +1 ad Uboldo che così arriva ad 11 in totale, dato stabile per Gerenzano (20) e Origgio (27).

Nel Varesotto in tutto oggi si sono registrati +71 casi, che porta il totale provinciale a 1.884 casi confermati; a Como 2.154, oggi +48; in Brianza 3.878, oggi +57.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

15042020