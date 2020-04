Coronavirus, Rovello Porro si colora di bandiere dell’Italia

ROVELLO PORRO – Due strade si colorano di bianco, rosso e verde: una lunga serie di bandiere dell’Italia, apposte sulle recinzioni dei condomini e delle case, per infondere un senso di unità in questi tempi difficili, dell’emergenza coronavirus. L’iniziativa, rilanciata all’attenzione dei concittadini da parte dei volontari dell’Ave, l’Associazione verde età di Rovello Porro, ha riguardato via Puccini e via Bellini, ed è stata molto apprezzata dai rovellesi, “un modo per sentirci uniti”. Si tratta di una delle molte iniziative che si concretizzano anche in ambito locale per avvicinare – pure nella distanza necessaria per evitare la diffusione del virus – e coinvolgere la comunità.

