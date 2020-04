[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Ancora in salita il dato dei contagi per quanto riguarda Saronno, oggi +4 che porta il totale a 113 persone, un dato che potrebbe comprendere i casi riscontrati ed annunciati nelle ultime ore alla casa di riposo Sant’Agnese di via Frua. E’ un dato che conferma la città degli amaretti al terzo “posto”, in provincia di Varese, per quanto concerne il numero di contagi, dopo Busto Arsizio dove oggi si è registrata una impennata, +13, per un totale di 173, scavalcando così Varese dove con un +1 odierno si è arrivati a 172 persone contagiate dall’inizio dell’epidemia.

Nel Varesotto in tutto oggi si sono registrati +71 casi, che porta il totale provinciale a 1.884 casi confermati; a Como 2.154, oggi +48; in Brianza 3.878, oggi +57.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

15042020