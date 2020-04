SOLARO – Trasferta nella vicina Solaro da parte degli anarchici del collettivo Adespota di Saronno: al supermercato Esselunga di via Varese i primi clienti del mattino hanno trovato ad attenderli una serie di volantini “contro” la grande distribuzione, affissi nell’area di parcheggio della struttura commerciante e sui pali del gazebo che fungono da ricovero esterno dei carrelli.

Gli anarchici, nel loro scritto, hanno voluto anche sottolineare le difficoltà economiche in cui versano molte famiglie a causa dell’emergenza coronavirus ed hanno lanciato un messaggio “solidale” invitando vicini e conoscenti ad aiutarsi fra loro in questo difficile momento.

Il collettivo Adespota si è fatto conoscere soprattutto negli ultimi mesi a Saronno per una serie di iniziative e campagne, come quella contro la trasformazione in posteggio a pagamento dell’area di sosta dei “pendolari” in piazza dei Mercanti.

(foto: alcuni dei volantini affissi al gazebo dei carrelli al supermercato Esselunga di via Varese a Solaro. E’ una delle mete preferite per la spesa anche da tanti saronnesi, soprattutto quelli che abitano alla periferia sud cittadina e che si trovano dunque nelle immediate vicinanze del supermercato)

