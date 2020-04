SARONNO – Tennis Tavolo Saronno partecipa alla campagna #UnitiMaDistanti lanciata dal Ministero dello Sport, lasciando un messaggio molto chiaro: la squadra del saronnese non si ferma. La famiglia pongistica non permette che il Coronavirus la divida, ma aspetta pronta con le racchette in mano che sia possibile riprendere ad allenarsi tutti insieme.

Iniziamo con un video….. Il nostro!!!!Cuore e Passione non verranno divisi dal Coronavirus…. MAI!!! #Distantimauniti Posted by Saronno tennistavolo on Tuesday, 14 April 2020

Ed è la squadra stessa a rendere esplicito il messaggio; alla fine del video è possibile leggere a chiare lettere: “Perché insieme si vince”, molto più che un semplice slogan, si tratta di un invito a non perdere la speranza. Nell’elaborato compaiono giovani e adulti, di tutte le età, legati dalla stessa passione e dalla stessa divisa. Ed è proprio grazie alla grande presenza giovanile che la Federazione italiana tennis tavolo ha apprezzato in particolar modo il filmato dell’associazione saronnese. La pallina corre per tutte le abitazioni, tenendo uniti tutti gli anelli di quella catena grazie al cuore e alla passione.

