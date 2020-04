Comune di Rovellasca super-trasparente sul coronavirus: una app per aggiornare i cittadini

ROVELLASCA – Il Comune di Rovellasca è super-trasparente, per quanto riguarda il contagio del coronavirus, adesso c’è anche la app che è possibile scaricare sul telefonino, per essere sempre aggiornati in tempo reale. D’altra parte è la stessa Regione Lombardia ad offrire e chiedere a tutti la massima trasparenza su questo argomento. Un suggerimento evidentemente colto dal sindaco Sergio Zauli e della sua amministrazione comunale.

“Da oggi con la app di Rovellasca my city potrete visionare la situazione aggiornata del contagio con il numero dei contagiati, dei decessi e delle persone attualmente sottoposte a quarantena – fa sapere Zauli – E’ disponibile sia su Apple store che su Google play ed è gratuita”. Precisa il sindaco: “Grazie alla nuova app l’Amministrazione comunale di Rovellasca può infatti ora rispondere e interagire con i cittadini in modo veloce e funzionale, diffondendo comunicati, regole comportamentali e indicazioni operative, materiale informativo che in un momento di particolare emergenza, come quello che stiamo vivendo in questo momento, sono fondamentali”.

16042020