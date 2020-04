MILANO – “La Lombardia guarda avanti a una “nuova normalità” facendo tesoro delle importanti lezioni apprese da questa pandemia: è globale (New York, Londra, Madrid), il sistema sanitario ha dato una riposta eccezionale ma va ripensato”. Lo ha detto l’assessore regionale al Bilancio, finanza e semplificazione Davide Caparini intervenuto alla diretta Facebook trasmessa ieri pomeriggio dalla pagina di Lombardia notizie online.

“Abbiamo imparato – ha continuato Caparini – che con i nostri comportamenti possiamo controllare la diffusione del virus e ciò che facciamo oggi ha ripercussioni importanti per domani. La Lombardia chiederà al Governo di dare il via libera alle attività produttive nel rispetto delle “quattro D”: Distanza (un metro di sicurezza tra le persone), Dispositivi (ovvero obbligo di mascherina per tutti), Digitalizzazione (obbligo di ‘smart working’ per le attività che lo possono prevedere) e Diagnosi; dal 21 aprile inizieranno i test sierologici grazie agli studi in collaborazione con il San Matteo di Pavia”. “Le indicazioni sanitarie saranno da cornice – ha proseguito – nella definizione delle nuove relazioni economiche e sociali”.

