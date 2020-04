MILANO – I dati odierni del contagio in Lombardia: in totale dall’inizio dell’epidemia si è arrivati a 63.094 persone colpite dal virus, oggi +941; in ospedale 11.356, oggi -687; in terapia intensiva 1.032, oggi -42; i decessi sono stati sinora complessivamente 11.608, oggi +231; i guariti e dimessi sono stati in totale 39.098, oggi +1.439; i tamponi effettuati hanno raggiunto il numero di 232.674, oggi +10.706. E’ stato vicepresidente regionale Fabrizio Sala, a riepilogare i dati odierni del contagio da coronavirus in Lombardia, durante la conferenza stampa del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano.

Sala ha fornito anche i dati provinciali: Como 2.233, oggi +79; Varese 1953, oggi +69, Monza 3932, oggi +54. “Tutti i dati vanno valutati su più giorni, ricordiamoci che siamo ancora in Fase 1, quelli dell’epidemia. Più rispettiamo le indicazioni e sulla cui efficacia siamo certi, perchè sono attuate ovunque, rusciremo ad abbassare sempre di più il tasso del contagio. Prima scendiamo con questi numeri, più ci avviciniamo alla Fase 2, dipende da quanto noi saremo capaci di rispettare queste regole” ha rimarcato il vicepresidente.

16042020