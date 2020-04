SARONNO – La brutta notizia di mercoledì è che 6 anziani ospiti della casa di riposo di Sant’Agnese sono stati trovati positivi al coronavirus; sono stati subito isolati. Nella struttura si contano 100 ospiti.

Coronavirus, Saronno 6 ospiti positivi all’Rsa Sant’Agnese di via Frua. “Isolate le persone contagiate, sanificati i locali”

False autocertificazioni, multa da 400 euro per un ragazzo che invece era andato a comprare la droga.

Sull’autocertificazione di Pasqua motivi sanitari, in tasca la droga

A Saronno negli ultimi giorni la polizia locale ha compiuto 776 controlli, distribuendo anche venti contravvenzioni per il mancato rispetto del decreto che impone di restare in casa contro la diffusione del coronavirus.

Coronavirus, 776 controlli della polizia locale e 20 multe

Intanto all’Esselunga di Solaro volantinaggi degli anarchici di Saronno, hanno lasciato i loro manifestini sui pali dei gazebo dove si trovano i carrelli per la spesa.

Coronavirus, all’Esselunga sono arrivati… gli anarchici

Per quanto riguarda i dati dei contagi, oltre mille in Lombardia e +71 nel Varesotto. In lieve salita Gerenzano (+1), Uboldo (+1) e Cislago (+2), e confermato il trend ascendente di Saronno.

Coronavirus, Saronno sale ancora nei contagi

ilSaronno prosegue le interviste a chi è in prima linea: il punto da Regione e Lazzate del consigliere regionale Andrea Monti.

Intervista ad Andrea Monti consigliere regionale Oggi IlGroane con la direttrice Sara Giudici intervista il consigliere regionale Andrea Monti Posted by Il Groane on Wednesday, 15 April 2020

Bel gesto della Illva Disaronno e della Cosmetis srl che hano donato gel disinfettante al Comune di Ceriano Laghetto, sarà distributo ai cittadini.

Coronavirus, gel disinfettante della Disaronno gratis a Ceriano Laghetto

Mentre l’Adr di Uboldo ha donato 100 saturimetri ai medici.

Coronavirus, grazie all’Adr di Uboldo 100 saturimetri raccolti dal Mooss

Per l’intervista sportiva serale, riflettori su Nadia De Nicolò e Marina Ceriani del Running Saronno.

Intervista con Nadia e Marina del Running Saronno Stasera "restano a casa" e chiacchierano con ilSaronno Nadia e Marina del Running Saronno Posted by IlSaronno on Wednesday, 15 April 2020

