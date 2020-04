Coronavirus, Saronno: il Museo Gianetti si attiva online anche per i più piccoli

SARONNO – Il Museo Gianetti dedica attività interattive anche ai più piccini tra le ceramiche, nel rispetto delle le norme di sicurezza e della quarantena. Per fare compagnia ai bambini in questa festività celebrata in un clima di distanziamento sociale, il museo ha ideato un nuovo, simpatico omino animato, Peppo, che nel corso dei due video pubblicati sul canale YouTube si imbatte in altri personaggi e in altre avventure. Dopo il primo episodio di questa serie, indirizzato alla primavera con le istruzioni per creare attivamente dei fiori di carta colorati, questa puntata è dedicata ad una gallina in ceramica, triste per la mancanza di colori sul proprio manto piumato; starà ai bambini e a Peppo aiutarla a ritrovare il sorriso e i colori.

Certamente, non poteva mancare un goloso uovo di cioccolato, il ringraziamento della gallina e l’augurio di trascorrere una felice Pasqua, anche da casa.

Il Museo delle ceramiche e della maioliche Gianetti ha sede in via Carcano a Saronno.

