SOLARO – Dopo le chiusure obbligatorie dovute alle restrizioni per il contenimento e la gestione dell’epidemia da coronavirus, riprendono nel Comune di Solaro i lavori di manutenzione del verde con l’impiego degli operatori della Cooperativa Il Loto. Nella giornata di martedì è stata eseguita la sanificazione dei mezzi da lavoro, mentre da ieri, mercoledì 15 aprile, sono ripresi i lavori sul territorio.

Come priorità si è deciso di iniziare dal taglio di alcune piante che, a causa del vento di questi giorni, hanno provocato un danno alla recinzione dell’asilo in via San Pietro. A breve sarà inoltre sistemata l’area cani del Parco Vita ed effettuate alcune manutenzioni nell’area cani del Villaggio Brollo in vista delle prossime riaperture. Nella giornata di venerdì si lavorerà all’interno del cimitero che dunque rimarrà chiuso dall’orario di apertura mattutino sino al termine dei lavori.

Di seguito, con due squadre, inizieranno taglio dell’erba e diserbo, partendo dalle aiuole piccole, dai marciapiedi e dalle zone in cui le piante infestanti hanno cominciato a proliferare.

Il taglio dei giardini delle scuole e nei parchi con superficie maggiore sarà effettuato al termine di questa prima fase. Una decisione valida anche a titolo deterrente, visto che i parchi rimarranno chiusi almeno sino al 3 maggio.

In programma anche la sistemazione della pensilina degli autobus lato sud in piazza San Pietro, mentre il rifacimento delle coperture delle casette degli orti urbani è rimandato al termine della quarantena.

“Nel riavviare al più presto la manutenzione del verde, abbiamo pensato soprattutto alle persone che soffrono di allergie, molto diffuse in questo periodo dell’anno – spiega Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici – proprio per questo abbiamo richiesto volutamente l’impiego di due squadre, al fine di riprendere prontamente da dove i lavori erano stati interrotti e recuperare il tempo perduto in queste settimane in cui le aziende per la cura del verde sono state forzatamente chiuse».