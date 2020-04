SOLARO – Il Comune di Solaro riprenderà venerdì 17 aprile la distribuzione domiciliare in forma gratuita delle mascherine di Regione Lombardia alla popolazione. Dover aver riservato prioritariamente la consegna dei primi dispositivi pervenuti a categorie fragili ed Over75 settimana scorsa, ora i volontari provvederanno a rifornire a domicilio i cittadini nati prima del 31 dicembre 1955 (Over65).

Le scorte rimanenti saranno nuovamente distribuite alle farmacie comunali ed ai supermercati della media e grande distribuzione per essere consegnate gratuitamente ai clienti nelle medesime modalità previste dalla precedente disposizione. Per chi si dovesse recare in ospedale o in clinica per cure, esami o terapie inderogabili, per richiedere la fornitura a domicilio è sufficiente scrivere una mail all’indirizzo assistentesociale@comune.solaro.mi.it con nome, cognome, indirizzo e copia della documentazione o dell’impegnativa che attesti la necessità; Ricordiamo inoltre che le mascherine acquistate delle Farmacie Comunali sono invece disponibili per la vendita al prezzo di costo. La raccomandazione è di evitare assembramenti e di non affollare il negozio.

In quest’occasione inizierà anche la distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata domiciliare dei rifiuti, cominciando proprio in coincidenza con le persone Over65.

(foto archivio)