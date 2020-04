CARONNO PERTUSELLA – Nuovo lieve incremento dei casi accertati di contagio da Coronavirus a Caronno Pertusella: in base ai dati odierni si registra un +1 che porta il totale dei caronnesi contagiati dall’inizio dell’epidemia a 68 in tutto e conferma la cittadina del basso varesotto come una delle più colpite in ambito provinciale.

I dati resi noti oggi nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia indicano un trend di crescita sempre moderato, con meno ricoveri in ospedale e meno in terapia intensiva. Una situazione che si riflette anche nelle province, in quella di Varese +69, nel Comasco +79 ed in Brianza +54.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

