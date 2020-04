SARONNO – Ancora +3 oggi a Saronno, per quanto riguarda i contagi da coronavirus; il numero totale raggiunge così le 116 persone contagiate dall’inizio dell’epidemia. In questo modo la città rimane la terza per maggior numero di contagi in tutta la provincia di Varese dopo Varese città che è “partita tardi” ma adesso è arrivata a 193 casi, ed a Busto Arsizio giunta a 180 casi confermati; dietro Gallarate a 107 casi confermati.

In zona, stabili quasi tutte le altre località, da Uboldo a Origgio, da Cislago a Gerenzano. Lieve crescita a Caronno Pertusella, +1 a 68 casi confermati. I dati resi noti oggi nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia indicano un trend di crescita sempre moderato, con meno ricoveri in ospedale e meno in terapia intensiva. Una situazione che si riflette anche nelle province, in quella di Varese +69, nel Comasco +79 ed in Brianza +54.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: coda oggi per fare la spesa davanti all’Esselunga di Saronno)

16042020