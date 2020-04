Dodici daini in fuga nelle Groane, ci pensa la Polizia Provinciale

GROANE – Evento molto particolare nella giornata di Pasquetta nel Parco delle Groane a Lentate sul Seveso. Nella serata di lunedì gli agenti della Polizia Provinciale di Monza e Brianza insieme ai Carabinieri della stazione locale e dell’aliquota radiomobile di Seregno, sono stati impegnati nell’operazione di salvataggio di dodici daini scappati da una tenuta situata vicino al confine con la Provincia di Como dopo che ignoti avevano tagliato la recinzione. Ospitati in un allevamento amatoriale, hanno incominciato ad aggirarsi nei paraggi ad attraversare le strade vicine prima di addentrarsi nei boschi circostanti: la ricerca si è conclusa solamente in tarda mattina quando alla fine gli animali sono tornati nella loro casa abituale richiamati dal cibo. Gli uomini della Polizia Provinciale hanno così concluso un intenso week end di controlli sulla Milano-Meda e nei boschi del Parco delle Groane, durante i quali sono stati anche fermati due sospetti in possesso di piccole quantità di droga.

16042020