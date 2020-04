SARONNO – Pallavolo Saronno Giovani augura a tutti buona Pasqua con il progetto #DistantiMaUniti lanciato dal Ministero dello Sport. E’ la squadra U12 femminile ad effettuare qualche palleggio e far passare la palla di casa in casa, continuando i propri allenamenti anche a distanza.

Le ragazze non vogliono fermarsi e lo dicono apertamente: con l’hashtag #TorneremoInCampo le giovani atlete rinnovano il proprio amore per la pallavolo, esprimendo la loro impazienza per il ritorno sul campo. Si tratta di un messaggio di speranza durante la quarantena, un invito a farsi forza e a non fermarsi mai come promettono di fare le giovani atlete della U12 insieme ai loro compagni delle squadre maschili. Infatti la U12F non è l’unica squadra della Pallavolo Giovanile ad alzare la voce con parole di conforto: anche i ragazzi della U12 e U13 maschile indossano la divisa e si fotografano con il braccio teso ad indicare quel metro di distanza che ci sta separando. La quarantena, però, non lascerà nessuno sul divano: gli allenatori si stanno organizzando per gli allenamenti da casa, tenendosi pronti a ripartire.

15042020