UBOLDO – Bel gesto di un cittadino che ha trovato a terra un portafoglio pieno di banconote: ha immediatamente fermato una pattuglia della polizia locale per consegnarlo, così che fossero avviati accertamenti e si riuscisse a rintracciare chi l’aveva perso.

Il rinvenimento, l’altro giorno, in via Clerici: nel portafoglio c’era una somma non trascurabile, 500 euro in contanti. Gli agenti sono riusciti rapidamente a risalire chi aveva smarrito il tutto: un 36enne del posto. Sono andati alla sua abitazione ma non lo hanno trovato, l’uboldese era al comando carabinieri per presentare una segnalazione sullo smarrimento del portafoglio. Che dunque è tornato in suo possesso nel giro di pochi minuti. Vicenda dunque decisamente a lieto fine, visto che la pattuglia della vigilanza urbana si è subito recata alla caserma dei carabinieri ed ha restituito al contentissimo concittadino il suo portafoglio.

(foto archivio: pattuglie della polizia locale del comando unificato di Uboldo-Origgio in servizio alla periferia di Origgio prima dell’emergenza coronavirus)

16042020