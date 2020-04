LIMBIATE – E’ accaduto nel fine settimana all’ufficio postale di Limbiate centro.

Erano le 12.30 circa, e quindi poco prima della chiusura, quando due uomini sono entrati nella sede delle Poste Italiane di via Fiume, con il volto parzialmente coperto dalle mascherine.

Proprio per la quotidianità legata all’uso di dispositivi di protezione del volto in questo periodo, gli impiegati non si sono allarmati subito e i due ladri hanno potuto avanzare fino agli sportelli. Qui, minacciando con un taser, sono riusciti ad entrare nell’area riservata ai dipendenti e hanno prelevato dai cassetti i soldi in essi contenuti. Si sono quindi allontanati a piedi con in tasca all’incirca mille euro.

(foto archivio)