A Cogliate i cittadini producono le mascherine per il comune

COGLIATE – Saranno distribuite nel fine settimana 2300 mascherine in cotone prodotte da alcuni generosi cittadini di Cogliate su iniziativa del comune e di Fisiomedical Sandalmazio. L’operazione è strata gestita da Roberto Borroni, titolare dello studio ambulatoriale, ed ha coinvolto qualche concittadino nella produzione. Per ottenere un buon prodotto è stato recuperato un disegno progettuale della mascherine, acquistato il cotone ed infine si è passati alla cucitura. Alla fine ne sono state prodotte 2300 e saranno consegnate porta a porta a tutti gli over65 residenti a Cogliate a partire dalla giornata di domencia. «Questa è la dimostrazione che la collaborazione disinteressata funziona e porta sempre buoni risultati – dice il sindaco Andrea Basilico. Tutto è cominciato da una semplice chiacchierata, per questo voglio ringraziare Roberto Borroni ma anche tutti i cogliatesi che hanno fisicamente cucito le mascherine: è stata una grande opera ed otteniamo così un grande risultato, quello di raggiungere direttamente a casa, grazie ai nostri preziosi volontari, tantissime persone bisognose».

17042020