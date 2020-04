GERENZANO / TURATE – Resta alta l’allerta incendi boschivi e nelle campagne, diramata negli ultimi giorni anche da Regione Lombardia per via delle condizioni meteorologiche che ne favoriscono la propagazione. L‘ultimi episodio della serie nella zona risale ad un paio di giorni fa e si è verificato nelle campagne fra Gerenzano e Turate dove sono stati alcuni passanti a notare, in lontananza, una colonna di fumo. Sono stati avvisati i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno che sono immediatamente accorsi con una jeep attrezzata per questo tipo di emergenze ed anche una autopompa. I pompieri hanno presto raggiunto il punto dov’era in corso l’incendio e lo hanno spento prima che si propagasse troppo.

A bruciare una porzione di un terreno agricolo, con danni comunque contenuti. In precedenza si erano verificati incendi nelle campagne e nei boschi fra Caronno Pertusella, Cesate e Solaro. Si pensa ad episodi “colposi”: anche solo un mozzicone di sigaretta gettato nel verde più causare un rogo.

(foto archivio)

17042020