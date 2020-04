Autolettura dei contatori dell’acqua entro fine aprile, come fare

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota relativa all’autolettura dei contatori dell’acqua richiesta da Saronno Servizi come misura di contenimento alla diffusione dell’epidemia da coronavirus.

A causa dell’emergenza sanitaria Covid19 Saronno Servizi Spa, che sta garantendo il funzionamento di tutti i servizi attraverso modalità digitale, comunica che ha deciso di sospendere le attività lavorative non strettamente necessarie alla fornitura del servizio acquedotti. Comunica pertanto che le letture dei contatori acqua previste per il mese di aprile 2020 non saranno effettuate dagli operatori a casa dei cittadini al fine di evitare il più possibile i contatti e la diffusione del virus, ma saranno sostituite da nuove procedure di autolettura.

La lettura del contatore potrà avvenire secondo queste modalità:

inviando tramite autolettura i numeri del proprio contatore entro il 30/04/2020: collegandosi al nostro sito www.saronnoservizi.it, accedendo a “Lettura contatore online” seguendo le procedure richieste;

inviando una email all’indirizzo acquedotti@saronnoservizi.it riportando il numero contratto (lo si trova in alto a destra prima pagina della bolletta), il cognome del titolare del contratto, la lettura espressa in metri cubi, la data della rilevazione ed eventualmente una foto leggibile del contatore in allegato;

telefonicamente ai numeri 0296288223/4 seguendo le procedure richieste dall’operatore;

inviando un messaggio WhatsApp al numero 3201465956, riportando il numero del contratto (si trova in alto a destra prima pagina della bolletta), il cognome del titolare del contratto, la lettura espressa in metri cubi, la data della rilevazione e una foto leggibile del contatore in allegato.

Nella comunicazione dei numeri è utile allegare, ove possibile, anche una fotografia del contatore, scrivendo anche i propri recapiti telefonici, per essere ricontattati qualora necessario dagli operatori di Saronno Servizi Spa.

A tutti gli utenti che non avranno la possibilità di comunicare la propria lettura sarà fatturato un consumo in acconto (basato sui consumi stimati, da verificare in eventuale compensazione a debito o credito nella successiva lettura).

Nell’immagine è spiegato come ottenere il numero da comunicare.