LIMBIATE – Superano quota 1000 le domande di contributo per far fronte all’emergenza Coronavirus presentate in due settimane a Limbiate.

Di queste, poco meno di 900 sono risultate idonee all’erogazione del buono pasto, anche se con priorità differente: i primi a ricevere i buoni pasto sono i cittadini che non percepiscono alcun reddito o sostegno e la cui domanda è stata inserita in fascia A. Quando a tutti loro saranno stati consegnati i buoni, questi ultimi saranno erogati anche a coloro che già usufruiscono di reddito o forme di sostegno, e quindi risultano di fascia B.

L’amministrazione informa inoltre che ci sarà tempo ancora fino alle 12 di lunedì 20 aprile per la presentazione, online (dal sito internet del comune di Limbiate) della domanda necessaria per richiedere il contributo. Anche in questo caso, le domande verranno vagliate e, se ritenute idonee al contributo, i cittadini riceveranno una mail con l’indicazione di fascia A o B, e potranno quindi attendere il loro turno per la consegna.

I buoni spesa potranno essere utilizzati nei punti vendita indicati sui buoni stessi.

17042020