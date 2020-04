CISLAGO – Ieri Omar Mantegazza, legale rappresentante della Megali Assicurazioni società che da più di 50 anni opera sul territorio cislaghese, ha donato 300 mascherine alla comunità di Cislago. A ritirarle in Municipio, indossando i dispositivi di protezione personale, dalla mascherina ai guanti, il sindaco Gianluigi Cartabia. Grazie ai volontari della Croce Rossa, nei prossimi giorni verranno distribuite ai cislaghesi.

Dal primo cittadino arriva un ringraziamento “a nome di tutta l’Amministrazione” sia a chi ha fatto la donazione sia a chi si è reso disponibile volontariamente per la distribuzione. A raccontare e dare visibilità a questa bella storia anche l’assessore all’Istruzione Marzia Campanella.

