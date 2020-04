Coronavirus, donazione all’ospedale di Saronno degli Amici dell’infanzia di Cislago

CISLAGO / SARONNO – Un paio di settimane fa, il gruppo Amici dell’infanzia di Cislago ha scelto di dare vita ad una raccolta fondi a favore del presidio ospedaliero di piazza Borella a Saronno. “Nel giro di pochi giorni, grazie alla generosità dei soci dell’associazione, di amici e delle persone che hanno scelto di aderire all’iniziativa, sono stati raccolti circa 2200 euro, somma grazie alla quale abbiamo potuto acquistare dispositivi di protezione per il personale sanitario della struttura. Questa mattina abbiamo consegnato oltre 1000 mascherine, camici, tute protettive e gel disinfettante” fanno sapere i volontari.

Ecco la lettera che ha accompagnato la donazione:

Non è semplice mettere su carta emozioni e pensieri, manifestando i sentimenti che hanno accompagnato la nostra visita all’ospedale di Saronno. Sappiamo che non vi piace essere definiti eroi, perché quello che fate è il mestiere che avete scelto per la vita, ma attraverso queste poche righe, permettetemi di manifestare la nostra infinita riconoscenza a tutto il personale che opera nella struttura ospedaliera. State affrontando quest’emergenza, impegnati in prima linea nella lotta contro il nemico invisibile, dimostrando non solo instancabile professionalità, ma grande umanità e immenso spirito di sacrificio.

A nome mio, dei soci dell’associazione Amici dell’infanzia Cislago, e di tutte le persone che hanno scelto di contribuire alla nostra raccolta fondi, che ci ha consentito di acquistare il materiale che oggi vi doniamo, desidero esprimere immensa stima e gratitudine. Ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e a tutto il personale che opera all’interno dell’ospedale di Saronno, per l’instancabile lavoro che ogni giorno svolgete, grazie di cuore.

Il nostro contributo non è che una goccia nel mare, ma ci consola sapere che tante altre persone e associazioni, stanno dimostrando di avere a cuore la struttura ospedaliera di Saronno e tutto il personale che all’interno vi opera. Grazie di cuore a Raffaella Banfi, che mi ha guidata pazientemente nella scelta dei Dispositivi di Protezione che oggi vi abbiamo consegnato. Il nostro pensiero è ogni giorno con tutti voi. Con affetto, immensa stima e gratitudine.

Romina Codignoni

presidente associazione

Amici dell’infanzia Cislago

