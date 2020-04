Coronavirus, Gerenzano: via alla distribuzione delle mascherine offerte dal Did

GERENZANO – Al via la consegna delle mascherine offerte dal Did, il Dstretto del commercio, agli esercenti di Gerenzano che sono rimasti aperti o hanno offerto servizio di consegna a domicilio; iniziativa alla quale sta partecipando l’Amministrazione comunale gerenzanese. Il Did è l’ente al quale partecipa il Comune di Gerenzano ed altri della zona per la promozione del commercio, assieme all’Ascom di Saronno.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: gli assessori Monica Mariotti e Dario Borghi sono stati impegnati nella distribuzione delle mascherine ai negozianti gerenzanesi che sono rimasti aperti anche in questi giorni di emergenza coronavirus)

17042020