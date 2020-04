MILANO – In Lombardia i contagiati dall’inizio dell’epidemia sono arrivati a 64.135, oggi +1.041; i ricoverati in ospedale 10.627, oggi -729; in terapia intensiva 971, oggi -61; i decessi sono stati sinora 11.851, oggi +243; mentre i dimessi sono stati 40.173, oggi +1615. “Numeri anche oggi un poco migliori e questo ci rasserena molto”. A tenere l’abituale conferenza stampa del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano è stato oggi il governatore Attilio Fontana. Che è tornato sul tema della Fase 2 che si vorrebbe attuare da inizio maggio, e che si basa sulle “4 D”, diagnostica, dispositivi di protezione distanziamento e digitalizzazione. “Ovviamente la riapertura è subordinata al via libera degli scienziati! – ha precisato il presidente della Lombardia – e sarà una ripresa graduale”.

In ambito provinciale, in quella di Varese i contagiati dall’inizio dell’epidemia sono stati 2.021, oggi +68, in quella di Como sono stati 2285, oggi +52, mentre in Brianza si è arrivati a 3975, oggi +43. Sceso ancora il numero dei “codice rossi” in pronto soccorso.

