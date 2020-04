SARONNO – All’inizio del suo percorso ha dovuto fare i conti con alcune critiche di haters e polemiche ingiustificate sulla sua origine ucraina ma l’affetto di supporter e compagne d’avventura hanno aiutato Iryna Nicoli la bella ventenne dell’Alta Val d’Intelvi ad iniziare comunque il suo percorso nel mondo dello spettacolo ‘ha portata a conquistare fascia e corona della tappa saronnese di Miss Italia Lombardia.

La miss che ha mantenuto uno speciale legame con la città degli amaretti tanto da aver acceso l’albero di Natale in piazza Libertà lo scorso 8 dicembre è stata protagonista di una diretta Instagram sul profilo ufficiale di Miss Italia Lombardia. Del resto la studentessa è arrivata tra le 40 finaliste e ha conquistato una fascia nazionale targata Miluna. Nel corso della diretta ha raccontato la sua quotidianità in quarantena ed ha ripercorso con Alessandra Riva, guru delle miss lombarde, il proprio percorso. Tra i vari retroscena svelati, dal debutto sui social dettato proprio dal concorso, Iryna ha anche svelato di aver avuto una serie di polemiche sulla sua origine ucraina: “Sicuramente non mi hanno fatto piacere ma devo dire che le altre ragazze mi sono state molto vicine – ha spiegato Iryna che pur essendo di nazionalità italiana è nata in Ucraina – e alla fine tutto è andato bene tanto che è arrivata la vittoria a Saronno”. Prima del lockdown la miss saronnese aveva frequentato alcuni corsi di recitazione a Roma e seguito tutti gli impegni legati al suo titolo. Sta trascorrendo la quarantena a casa nel comasco approfittando del tempo libero per studiare e trascorrere un po’ di tempo in giardino.