SARONNO – Coronavirus, Librandi chiede di abbassare l’Iva per tutti i dispositivi di protezione personale. Questa dunque l’idea sostenuta dal parlamentare saronnese, di Italia viva, Gianfranco Librandi, che sottolinea: “Positiva la proposta di Federfarma per l’abbassamento dell’Iva, l’Imposta sul valore aggiunto, dal 22% al 4% sull’acquisto di mascherine. La sostengo e la rilancio per tutti i dispositivi di protezione individuale, come tute, guanti e altre attrezzature sanitarie che i lavoratori e i cittadini dovranno utilizzare. Anche questo è un intervento necessario per sostenere sia le famiglie che le imprese”.

Prosegue Librandi: “Gli approvvigionamenti necessari per la sicurezza sono essenziali per permettere al Paese di passare allo step successivo dell’emergenza, ovvero quello della riapertura di fabbriche, imprese e negozi e della ripresa del nostro sistema economico. Nei prossimi mesi il ritorno alla normalità ci richiederà di convivere con il virus. Pertanto, per farlo in sicurezza, è necessario agevolare al massimo l’acquisto e la diffusione di tutti gli strumenti precauzionali”.

17042020