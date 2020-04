SARONNO – Coda alle 8 del mattino in attesa dell’apertura: proseguono le lunghe file per fare la spesa ai supermercati saronnesi e dell’immediato circondario, con tanta pazienza da parte dei clienti. Che comunque stanno dimostrando di volere rispettare le regole, tutti con la mascherina ed a distanza di sicurezza per evitare problemi e ridurre i rischi di contagio da coronavirus. E’ d’altra parte ormai lo sanno tutti, che nei supermercati si entra scaglionati proprio per evitare assembranti e quindi bisogna pazientare nel parcheggio o comunque all’esterno.

Per ridurre i tempi di attesa le persone le stanno provando un poco tutte, come presentarsi a fare la spesa ad orari insoliti. Questa mattina alle 8 all’U2 di viale Prealpi a Saronno c’era però già una coda interminabile, che arrivava addirittura sino all’edicola posta a bordo strada, un serpentone lungo tutto il posteggio. Se non è un record, poco ci manca.

(foto: ore 8 all’U2 di viale Prealpi a Saronno, già una lunga coda per entrare a fare la spesa)

