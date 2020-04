SARONNO – Stasera alle 21 nel corso dell’ormai tradizionale diretta serale de ilSaronno sarà ospite della direttrice Sara Giudici il sindaco Alessandro Fagioli.

Qui sotto troverete la diretta dell’intervista, alle 21, disponibile anche sulla pagina Facebook de ilSaronno.

“In queste settimane di lockdown – spiega la direttrice Sara Giudici – le dirette de ilSaronno sono cresciute sia come pubblico che come proposte. Siamo partiti con uno spazio per conoscere come gli sportivi tengono viva la propria passione e si allenato e intervista dopo intervista siamo arrivati ad un momento per conoscere come la comunità vive questa difficile quotidianeità cambiando le proprie abitudini, rispettando le regole e soprattutto trovando nuove soluzione”. Particolarmente interessante, ad esempio, l’intervista di ieri sera con Oscar Masciadri direttore del teatro Giuditta Pasta e Vittorio Mastrorilli gestore del cinema Silvio Pellico sul futuro di questi due pilastri della cultura saronnese.

“Oggi con la presenza del sindaco Alessandro Fagioli facciamo un altro passo avanti affrontando temi importanti per la città di Saronno ma anche con l’opportunità di capire come funziona la giornata di chi è al lavoro per affrontare quest’emergenza”. E’ un ulteriore passo avanti ma non l’ultimo visto che l’intenzione de ilSaronno è quello di aprire questo spazio anche agli altri comuni de ilSaronno intervistando amministratori ma anche sportivi ed esponenti della società civile.