SARONNO – Controlli intensificati in città ad opera della polizia locale che ieri ha effettuato due posti di controllo in via Piave e Via Varese. Solo ieri mattina sono state quattro le pattuglie impiegate di cui una fissa in Ztl. I veicoli controllati durante il servizio ammontano circa un centinaio.

Ma come si sono giustificati i saronnesi che si sono trovati davanti, dopo aver accostato ad un agente della polizia locale che chiedeva spiegamenti sul perchè fossero usciti di casa? Lavoro ed esigenze di primaria necessità (spesa e visite mediche) le motivazioni più indicate quei moduli di autocertificazione che saranno verificati nelle prossime ore.

Non sono mancati i trasgressori della normativa colti in flagrante. Ad esempio sono stati sanzionati un saronnese per spostamento dalla propria abitazione per acquisto piante ornamentali (bene non di prima necessità) in un rivenditore sito nel comune di Caronno, un cittadino di Rovello Porro, recatosi in piazza Libertà per spesa. Le sanzioni ammontano 533,33 la prima e 400 euro la seconda.

1 di 4

17042020