SARONNO – Nella Saronno deserta per il coronavirus, anche i manichini… sono rimasti senza vestiti. Questa la curiosa ma per certi versi anche fortemente simbolica immagine che viene da una delle vie dello shopping saronnese, via San Cristoforo. Negozi ormai da tempo chiusi e vuoti per l’emergenza sanitaria, e la triste immagine dei manichini “nudi” sono il segno dei tempi difficile che tutti stanno attraversando.

Cambierà qualcosa il prossimo mese? Ci sarà la Fase 2 in vista della quale Regione Lombardia si sta organizzando? Di certo, come sottolineato ieri dal governatore lombardo Attilio Fontana e l’assessore al Bilancio Davide Caparini, bisognerà abituarsi ad una “normalità diversa”, almeno sino a quando non sarà trovato il vaccino contro il coronavirus; spostandosi con le mascherine, mantenendo il distanziamento sociale e preferendo il lavoro da casa quando possibile.

(foto: i manichini nella vetrina vuota di un negozio di via San Cristoforo a Saronno. Tutte le attività non “essenziali” sono da tempo chiuse per l’emergenza coronavirus)

17042020