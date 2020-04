COGLIATE “Un compleanno speciale!” Così il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, presenta quello di un proprio concittadino, che è stato festeggiato ieri, “quando sono stati esattamente 100 anni dalla sua nascita. Sto parlando di Antonio Ferrario, “ul Nela”, che ha celebrato un secolo di vita!”

Prosegue Basilico: “Avevamo organizzato un evento speciale per questo compleanno speciale, purtroppo tutto rinviato per via dell’emergenza sanitaria in corso. Ma l’iniziativa non è stata annullata, ci rifaremo presto! Intanto, tantissimi auguri e 100 di questi giorni! Anzi no… 100 di questi anni!” La torta, intanto, comunque c’è stata ed è stata decisamente gradita da parte del diretto interessato; anzi in verità di torte ce ne sono state addirittura due, compresa una crostata. Che hanno fatto felice Antonio, che ha celebrato con una fotografia-ricordo e con un volto particolarmente sorridente; quello di una persona davvero conosciutissima in paese e da tutti ben voluta.

(foto: il cogliatese Antonio Ferrario con le due torte per i suoi 100 anni)

17042020