Coronavirus, a Ceriano Laghetto stabili i contagiati e in calo le quarantene

CERIANO LAGHETTO – Il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, ha nelle scorse ore fatto il punto della situazione relativa all’emergenza coronavirus. “Ad oggi il numero dei positivi rimane costante, è fermo a 10! Ormai da diversi giorni abbiamo questo numero che rimane fisso, è un fatto importante che ci fa ben sperare vissto anche l’andamento della pandemia in ambito regionale. Sono 7 invece i concittadini sottoposti alla sorveglianza sanitaria: sono diminuiti molto dal 5 aprile, quando erano 20. Si tratta di persone sottoposte a quarantena perchè si sono trovate a stretto contatto con persone che poi si sono rivelate positive al virus e dunque vengono tenute sotto controllo medico, in relazione alla temperatura alla saturizzazione dell’ossigeno e quant’altro” riepiloga il primo cittadino cerianese.

Prosegue Crippa: “E’ poi avvenuta la consegna dei buoni spesa Esselunga e per fare compere negli esercizi commerciali sul nostro territorio, ne son stati erogati per 7200 euro di controvalore, a beneficiarne le nostre famiglie cerianesi che hanno fatto richiesta. E abbiamo aggiunto gli aiuti del Banco alimentare per alleviare le situazioni di criticità. Intanto continua anche la consegna delle mascherine”.

✅AGGIORNAMENTO ATTIVITA’ EMERGENZA COVID -19 DAL COMUNE DI CERIANO LAGHETTO✅ Posted by Crippa Sindaco on Friday, 17 April 2020

18042020