SARONNO – Su Pierodasaronno, la web tv saronnese, spazio al presidente del Fbc Saronno, Simone Sartori che – intervistato da Mauro Busnelli – fa il punto della situazione, dopo lo stop dei campionati di calcio per via dell’emergenza coronavirus. Una intervista dalla… distanza, con collegamnento in Lussemburgo dove Sartori si trova per motivi di lavoro.

“Il Covid-19 mi ha…ribaltato la vita: lavorando in Lussemburgo sono all’estero, sono rientrato qualche giorno per la famiglia, mentre ora di fatto abito nel Granducato – ha ricordato Sartori – Non avendo la famiglia vicina è sempre un problema”. Sul Fbc Saronno “non si vedeva l’ora di tornare nei fine settimana per stare con gli amici biancocelesti! E manca molto anche questo, pure a mia moglie che è la tifosa numero 1 della squadra. In questo periodo si sta cercando di programmare il futuro ma non è facile non sapendo neppure del futuro prossimo. Chiusa la stagione delle giovanili, cosa succederà nella prossima annata? Anche per la prima squadra, che milita in Prima categoria, accetteremo qualsiasi decisione della Comitato calcio lombardia, ovvio che se ci fosse possibilità entrare in Promozione non ci tireremmo indietro. Anche considerato che potrebbero crearsi dei vuoti vista la mancanza di tanti piccoli sponsor”.

18042020