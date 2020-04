MILANO – Sono arrivati a 65.381 i lombardi positivi al coronavirus dall’inizio della pandemia, oggi +1.246; in ospedale 10.042, oggi -585; in terapia intensiva 947, oggi -24; mentre i decessi sono stati sinora 12.050, oggi +199. Le persone guarite sono state dall’inizio in tutto 42.324, oggi +1.629. I tamponi sin qui effettuati in Lombardia sono stati 255.331, oggi +11.818.

A fare il punto della situazione oggi, nell’abituale conferenza stampa del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano, è stato il vicepresidente regionale Fabrizio Sala. Che ha ringraziato tutte la comunità internazionale per l’aiuto alla Lombardia, “grazie a chi ha capito che come Wuhan, New York e Madrid siamo stati quelli più colpiti da questa bomba atomica della pandemia e ci ha consentito di affrontare tutti assieme il virus”.

Il dato provinciale: a Como in totale dall’inizio della pandemia sono state contagiate 2439 persone, oggi +154, a Varese 2106, oggi +85, in Brianza 4042 persone, oggi +67. “Il tasso è in decrescita ma dovremo conviverci, più riusciremo a comportarci in modo adeguato, prima potremo andare verso la normalità” ha fatto notare il vicepresidente.

