TURATE – Il sindaco Alberto Oleari di Turate fa il punto della situazione del contagio da coronavirus in paese.

Comunico che, alla data odierna, sul territorio di Turate, risultano complessivamente 26 casi conosciuti di cittadini positivi al Covid-19. Per esigenze di riservatezza, chiaramente, non possono essere divulgati i dati personali dei soggetti. Di questi, 7 sono ricoverati in ospedale, 19 stanno trascorrendo la loro quarantena a casa.

Per la maggior parte delle situazioni, le condizioni di salute sono abbastanza buone e i sintomi del virus sono in fase di sparizione.

Rivolgo a tutti i miei auguri di pronta guarigione, soprattutto al nostro concittadino ancora ricoverato in terapia intensiva. Forza! Si richiama nuovamente l’attenzione di tutti i cittadini al rispetto scrupoloso delle disposizioni dettate dalle normative e dalle autorità sanitarie, disposizioni volte a contenere la diffusione del virus. Per questo rinnoviamo ancora una volta l’invito a non abbassare la guardia e non uscire di casa.