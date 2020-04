CARONNO PERTUSELLA – Fratello, sorella ed il fidanzato di lei: tutti giovani, tutti nei guai per il possesso di sostanze stupefacenti. Questo l’esito dell’operazione antidroga che si è concretizzata nelle scorse ore. Il prologo a Garbagnate Milanese con una serie di accertamenti compiuti dai militari della locale stazione; indagini che li hanno portati nella vicina Caronno Pertusella dove a metà mattina hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione di una coppia, di 23 e lei di 21 anni. Quando i carabinieri sono entrati, gli hanno sorpresi mentre gettavano della marijuana nel water. In tutto ne sono stati sequestrati 10 grammi ed in cucina sono stati trovati 1070 euro in contanti. Nel garage il rinvenimento di altri 100 grammi.

Passaggio successivo, la visita all’abitazione dove risulta residente la giovane, sempre a Caronno Pertusella, e dove abita anche il fratello di 28 anni: in alcuni barattoli il rinvenimento di 50 grammi di hascisc, trovato anche un bilancino elettronico. Sono stati denunciato per la detenzione dello stupedacente al fine di spaccio.

(foto archivio)

18042020