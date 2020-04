UBOLDO – A zonzo in auto, quando sono stati fermati per un controllo dalla polizia locale sono caduti dalle nuvole, dicendo di essere all’oscuro delle norme contro la diffusione del coronavirus, che impediscono di uscire se non per fare la spesa o andare al lavoro: i due stranieri incappati nel’alt degli agenti sono tornati a casa con una salata contravvenzione.

L’episodio è successo l’altro giorno in via Galilei ad Uboldo: mentre viaggiavano in auto sono stati fermati da una pattuglia del comando unificato di Uboldo-Origgio, hanno detto di essere in viaggio verso Saronno per andare a trovare un amico e di non sapere del decreto che impedisce gli spostamenti. Ciò non è bastato, ai due, per evitare la multa. Proseguono dunque in controlli delle forze dell’ordine, in tutta la zona, per assicurare il rispetto delle norme in questo periodo di emergenza per il coronavirus.

(foto: un controllo della polizia locale)

19042020