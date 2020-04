SARONNO – Week-end nella Saronno deserta, con tutto chiuso: la temperatura + apparsa particolarmente gradevole ma soprattutto nel pomeriggio domenicale la mancanza di sole ha forse contribuito a “convincere” anche i più riottosi a trascorrere la giornata domenicale fra le mura domestiche, nel rispetto delle norme per il contenimento dell’epidemia da coronavirus. Che consentono l’uscita da casa soltanto per motivi di lavoro, oppure lo stretto tempo necessario per fare la spesa, o per serie urgenze.

A vigilare, come nei giorni scorsi, la polizia locale ed i carabinieri della locale Compagnia.

Francesco Mistarini

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

1 di 8

(foto: alcune immagini della Saronno completamente deserta per l’emergenza coronavirus)

19042020