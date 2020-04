SARONNO – Ci sono anche i volontari della sezione cittadina dell’Enpa, l’Ente nazionale per la protezione degli animali, a dare una mano al circo “Città di Roma” bloccato in via Europa alle porte di Saronno dal febbraio scorso.

“Chi abita nel saronnese, avrà certamente notato che il circo “Città di Roma” è fermo alle porte di Saronno da molte settimane – fanno presente da Enpa – Purtroppo l’esplosione dell’epidemia dovuta a Covid-19 e alle misure previste per il suo contenimento, ne hanno impedito lo spostamento e lo svolgere degli spettacoli previsti. Questo circo ha diversi numeri con animali: maestosi, eleganti, di una bellezza che toglie il fiato e… affamati! Eh sì, perchè senza spettacoli non ci sono introiti per il loro sostentamento. Allora, grazie al prezioso coordinamento dell Croce rossa italiana del Comitato di Saronno, le sezioni Enpa di Saronno, Varese e Como si sono da subito attivate con discrezione per procurare cibo agli animali: rotoballe di fieno per i cavalli, pappe e croccantini per i cani, contatti di negozi per la carne dei felini”.

Precisano i volontari: “L’abbiamo fatto con il cuore in mano perchè per noi tutti gli animali vanno protetti ed aiutati, senza dare corda ai preconcetti: si può discutere per ore sulla presenza degli animali nei circhi ma resta il fatto che la tutela di questi animali ha la priorità su qualsiasi altro argomento e quindi… eccoci in campo! La vista e la vicinanza di cani, leoni, tigri e cavalli ci ha riempito il cuore ed elevato i nostri propositi: che tutti gli animali e sempre abbiano il diritto di essere salvaguardati ed amati. Grazie a coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi, che è ancora attiva https://www.facebook.com/Crisaronno/posts/2917797468314342 : con le vostre donazioni è stato possibile fare tutto questo”.

